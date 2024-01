Gli interventi dei vigili del fuoco nella notte di Capodanno.

Notte di Capodanno di lavoro per i vigili del fuoco in Friuli che sono stati chiamati per diversi interventi. Alle prime ore del nuovo anno, un incendio è divampato nella veranda di un’abitazione a Sedegliano. Dopo l’allarme i pompieri sono subito intervenuti sul posto spegnendo le fiamme, e impedendo che si propagassero all’interno della casa. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente, anche se alcuni arredi esterni e materiali vicini alla veranda sono andati distrutti. Ancora da accertare le cause dell’incendio.

Altri interventi sono stati segnalati a Lignano Sabbiadoro e Grado dove alcuni cassonetti sono andati in fiamme, mentre a Tavagnacco ha preso fuoco un cipresso di fronte al cimitero. A Tarvisio, i pompieri hanno hanno liberato almeno cinque automobili bloccate nella neve.