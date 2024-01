Incidente mortale questa notte in A4 tra San Donà e Meolo Roncade.

E’ di un morto e una donna ferita il bilancio del tragico incidente avvenuto questa notte poco dopo le due di sull’autostrada A4. Il tratto in cui è avvenuto è quello a tre corsie tra San Donà e Meolo Roncade in direzione Venezia.

Al chilometro 416 all’altezza del comune di Meolo un’auto ha improvvisamente sbandato colpendo prima il guardrail laterale e poi la barriera spartitraffico centrale. I vigili del fuoco accorsi da Motta di Livenza e Mestre, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la passeggera che è stata presa in cura dal personale del Suem, stabilizzata e trasferita in ospedale.

Niente da fare purtroppo per l’autista. Il medico nonostante i soccorsi ne ha dovuto constatare il decesso. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico.