L’incidente sulla A28 tra Pordenone e Cimpello.

Incidente sulla A28 tra Pordenone e Cimpello in direzione per il bivio A4. Per cause ancora in fase di accertamento un camion è finito di traverso sulla carreggiata bloccando l’autostrada.

Per chi deve dirigersi verso Portogruaro l’uscita obbligatoria è quella di Cimpello, mentre si registrano già lunghe code di oltre 3 chilometri.

