Maltempo in Friuli Venezia Giulia, disagi a Clauzetto e Cormons

Il maltempo in Friuli.

Gli operatori della sala operativa regionale della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno ricevuto questa mattina alcune chiamate da parte dei cittadini che segnalavano alcune viabilità allagate. Hanno attivato quindi, su richiesta e per quando le competenza, i volontari delle squadre comunali di Protezione civile per un monitoraggio del territorio, che non ha mostrato particolari criticità.

I volontari della squadra comunale di protezione civile di Clauzetto sono stati attivati per un monitoraggio relativo alla viabilità già chiusa al transito per lo smottamento verificatosi alcune settimane fa. Le webcam della Protezione civile installate lungo il tracciato e nei punti più critici hanno messo in evidenza questa mattina un ulteriore cedimento che ha parzialmente interessato la sede stradale e il guardrail. Permane la chiusura del tratto.

A Cormons, i volontari di protezione civile del locale gruppo comunale sono stati attivati per un monitoraggio lungo la viabilità di Ca’ delle Vallade, strada che porta da Brazzano e Dolegna del Collio al confine di Stato di Plessiva dove si è verificato un distacco di un masso di circa 2 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Alle 12:18 è stato raggiunto il livello di guardia all‘idrometro di San Cassiano sul Livenza; livello in aumento. Alle 12:18 è stato attivato il servizio di piena sul Fiume Livenza, tratta statale.