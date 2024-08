Incidente in A4, auto finisce contro le barriere: tratto chiuso

Traffico bloccato sulla A4 nel tratto San Stino – Cessalto in direzione Venezia e ingresso al casello di San Stino sempre in direzione Venezia chiuso a causa di un incidente, avvenuto verso le 15.30, che ha coinvolto un veicolo.

Per cause in corso di accertamento la vettura ha colpito la barriera di sicurezza centrale. Arrivata sul posto la polizia stradale ha notato una perdita dalla valvola del serbatoio a GPL del mezzo e precauzionalmente è stato bloccato il flusso dei mezzi in direttrice Venezia. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco che stanno operando sul posto e svuotando il serbatoio.

Autostrade Alto Adriatico ha immediatamente fatto scattare il protocollo che prevede, attraverso i pannelli a messaggio variabile, il reindirizzamento consigliato sulla A28/A27. Questo ha evitato ulteriori code che hanno raggiunto nel tratto i 4 chilometri. Molti i mezzi in uscita a San Stino.

Sull’intera rete non si sono verificate altre criticità nel corso di questa domenica contrassegnata da bollino rosso.