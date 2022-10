Incidente stradale sulla A4

Grave incidente stradale in A4, questo pomeriggio, tra il nodo di Portogruaro e San Stino in direzione Venezia.

Alle 18:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino di Livenza al km 441 in direzione Venezia per un tamponamento tra quattro mezzi pesanti e un’autovettura: l’automobilista purtroppo non ce l’ha fatta. I pompieri intervenuti da Portogruaro e Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto la conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha dovuto dichiarare la morte della donna. Sul posto la Polstrada e il personale di Autovie Venete.

È stato pertanto chiuso il tratto ed è stata istituita l’uscita obbligatoria a Portogruaro per chi proviene da Trieste. Chiuso l’ingresso a Portogruaro per chi è diretto a Venezia.