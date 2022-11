Tragico incidente ad Aquileia, donna muore investita dall’auto del parroco

L’incidente ad Aquileia.

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi ad Aquileia dove una donna è morta investita da un’auto in località San Zili.

Secondo una prima ricostruzione l”auto ha investito una donna, Ivalda Folla, 75 enne di Terzo d’Aquileia che era in bici lungo la ex strada provinciale. Alla guida il parroco di Aquileia, don Adelchi Cabas. Uno scontro violento che ha scaraventato a terra l’anziana. Dopo l’allarme agli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto immediatamente l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l’elisoccorso.

Inutili purtroppo i tentativi di rianimazione per la donna e non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi volti a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.