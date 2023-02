Incidente stradale ad Arba.

Due persone sono state soccorse nel tardo pomeriggio di oggi per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la regionale 464 nel territorio del comune di Arba.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo frontale e una delle due macchine è finita in un fossato a bordo strada. Immediata la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112: gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno quindi inviato sul posto l’equipaggio dell’elicottero e l’ambulanza proveniente da Spilimbergo. Le equipe sanitarie hanno preso in carico le due persone rimaste ferite che sono poi state trasportate una all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo e una all’ospedale di Pordenone, entrambe in codice giallo.

Sono stati attivati anche a i volontari di Protezione Civile del Comune di Maniago per il trasporto dell’equipaggio dell’elisoccorso dalla piazzola di Maniago al luogo dell’incidente. Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco.