Auto finisce contro un albero e poi si ribalta: ferito un anziano

L’incidente questo pomeriggio a Trieste.

Incidente questo pomeriggio a Trieste, lungo viale Miramare, nel quartiere Roiano. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, un’anziano di 75 anni ha perso il controllo della vettura che stava conducendo: l’auto è finita contro prima contro un albero e quindi si è cappottata a bordo strada.

Dopo l’allarme lanciato con una chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e hanno allertato sia i Vigili del fuoco che le forze dell’ordine. Pompieri e personale sanitario hanno operato in sinergia per liberare l’uomo dall’abitacolo.

L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale di Cattinara, in codice giallo, per un trauma al torace.