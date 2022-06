L’auto è finita nel canale ribaltandosi su un fianco.

Finisce con l’auto nel canale di irrigazione che s’incontra nella strada che da Pavia di Udine porta ad una frazione del comune. Attimi di paura, poco dopo l’una di notte, per un giovane.

Con l’auto è finito nel canale ribaltandosi sul fianco. È riuscito ad uscire dall’abitacolo, me è rimasto intrappolato nell’acqua. A salvarlo sono arrivati i vigili del fuoco, che l’hanno tirato su dalle sponde oltre ad aver messo in sicurezza la zona. Il giovane, da quanto si apprende, non è rimasto fortunatamente ferito in maniera grave.