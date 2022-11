Esce di strada con l’auto e finisce nel fosso: trasportata in ospedale con l’elicottero

L’incidente a Villotta di Chions.

La conducente di un’auto è rimasta seriamente ferita a seguito di un incidente accaduto oggi, intorno alle 14, in via Cadore, a Villotta di Chions.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pordenone, la donna ha perso il controllo della vettura che è finita in un fossato a bordo strada. Dopo l’allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di una ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l’elisoccorso.

Le equipes sanitarie hanno preso subito in carico la donna che è stata trasportata in volo all’ospedale di Cattinara. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.