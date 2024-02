Doppio incidente tra auto e scooter: due feriti in ospedale

Due incidenti questa mattina a Trieste. Il primo si è verificato in piazza Resistenza dove si sono scontrati uno scooter e un’auto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza. Sul posto anche le forze dell’ordine. Il personale sanitario ha preso in carico la persona che è stata trasportata all’ospedale di Cattinara con l’ambulanza con ferite non gravi.

Il secondo incidente in via Miramare, a Trieste e anche in questo caso sono stati coinvolti uno scooter e un’auto. La persona in sella alla due ruote è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Cattinara.