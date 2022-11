Incidente sull’autostrada A4, scontro tra un’auto e un camion

L’incidente in A4 all’altezza del casello di Latisana.

Incidente stradale intorno alle 6.30 di questa mattina lungo l’autostrada A4 all’altezza del casello di Latisana in direzione Venezia dove, per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si sono scontrati un’auto e un camion.

Immediatamente gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto due ambulanze provenienti da San Giorgio di Nogaro e da Palmanova. Fortunatamente le persone coinvolte nell’incidente non hanno riportato grosse ferite: sono state controllate sul posto e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e personale dell’autostrada.