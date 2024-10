L’incidente a Basaldella.

Incidente intorno alle 5 e 30 di questa mattina a Basaldella, in via della Roggia, dove un’auto con a bordo 4 giovani è finita contro un muro. Il gruppo, di ritorno da una serata in discoteca, stava viaggiando verso casa quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo.

L’impatto è stato violento e i quattro giovani a bordo, tre ragazzi e una ragazza, sono rimasti feriti. Tra i quattro, uno dei ragazzi ha riportato lesioni più serie, anche se, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. È stato prontamente trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 sono giunti con due ambulanze e un’automedica per prestare le prime cure ai feriti e stabilizzare le loro condizioni prima del trasferimento in ospedale. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.