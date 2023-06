Brutta caduta in bici lungo la pista ciclabile ad Amaro.

Ad Amaro, lungo la pista ciclabile, un uomo di circa 60 anni è caduto autonomamente dalla bicicletta sulla quale stava a pedalando. Dopo l’allarme, gli infermieri della sala operativa Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Tolmezzo e l’elisoccorso.

L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato con l’ambulanza, con l’equipe dell’elisoccorso a bordo, all‘ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.