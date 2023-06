L’incidente nel pomeriggio a Travesio.

Incidente questo pomeriggio a Travesio, lungo la strada vicina alle scuole elementari. Coinvolte una moto e una vettura.

A restare ferito il conducente della due ruote che è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza. Per lui è stato disposto il trasporto in ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, con ferite non gravi.