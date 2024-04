Calciatore di 19 anni perde i sensi dopo lo scontro: rianimato

Grave incidente di gioco questo pomeriggio a Lestans durante la partita tra Unione Smt e Camino, valida per il campionato dilettantistico di Prima categoria.

Un giocatore di 19 anni del Camino, Alessio Cinquefiori, è rimasto coinvolto in uno scontro con un compagno di squadra. L’impatto è stato così violento che il giovane ha perso conoscenza sul terreno di gioco, scatenando immediatamente il panico tra i presenti.

Fortunatamente, il personale medico è intervenuto prontamente, praticando al giovane calciatore il massaggio cardiaco necessario per stabilizzare le sue condizioni. Sul posto sono giunti un’ambulanza e l’elicottero del servizio di emergenza 118 per il trasporto immediato del ragazzo in un ospedale di Udine. Dopo il grave scontro di gioco la partita è stata sospesa.