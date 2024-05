1 anno e 10 mesi al sindaco Ziberna, in qualità di presidente della Fondazione Coronini.

E’ arrivata nel pomeriggio di oggi la sentenza di condanna per il Curatorio della Fondazione Coronini per la morte di Stefano Borghes, il ragazzino di 13 deceduto dopo essere caduto dentro il pozzo nel Parco di Palazzo Coronini Cronberg, a Gorizia, il 22 luglio 2020.

L’attuale sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, in qualità di presidente della Fondazione, è stato condannato a 1 anno e 10 mesi di reclusione per omicidio colposo e a 2 mesi di reclusione per violazioni delle normative in materia antiinfortunistica. Gli altri cinque membri del Curatorio hanno ricevuto una pena leggermente ridotta: 1 anno e 4 mesi di reclusione per il primo capo d’imputazione e sempre 2 mesi di reclusione per il secondo. A tutti e sei gli imputati sono state riconosciute le attenuanti generiche e la sospensione della pena.

In quel giorno di luglio di 4 anni fa, Stefano stava partecipando ad un’attività di orienteering con altri bambini del centro estivo che frequentava, quando è salito sulla copertura del pozzo nel parco, che ha ceduto facendolo cadere.