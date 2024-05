In Friuli c’è un allevamento in cui le galline crescono ascoltando musica barocca

La storia di un allevamento di galline in Friuli.

I Pascolo sono una famiglia contadina da generazioni, ma hanno saputo dare un’impronta decisamente innovativa alla loro attività: nel 1997, hanno infatti dato vita alla prima azienda Italiana produttrice di uova biologiche; non solo: da diversi anni, hanno pure introdotto (pionieri in Italia anche in questo campo) la musica classica nel loro allevamento di galline.

Le ovaiole, infatti, pascolano libere nei prati di loro proprietà (a Basiliano e a Coseano) mentre gli impianti diffondo le note del Barocco Veneziano. “Quella di “liberare” le nostre galline non è stata una trovata pubblicitaria – c’è scritto sul sito dell’azienda Pascolo -. Semplicemente, per noi l’allevamento si fa così”.

“La musica classica è arrivata dopo, figlia degli studi sulla musicoterapia a 432 Hz portati alla luce dallo scienziato giapponese Masaru Emoto, il quale sosteneva che le onde sonore hanno il potere di influenzare gli animi, in primis, ma anche le molecole di acqua che ci compongo. Per questo ogni nostra cascina è dotata di impianti in cui durante il giorno viene suonata musica Barocca Veneziana”.

Insomma, le note hanno una influenza positiva sulle galline, aumentano il loro benessere, garantendo così una qualità più alta nella produzione. Pare infatti che le ovaiole, grazie alle musica, siano più tranquille riducendo “l’ansia” causata dalle potenziali situazioni di pericolo in cui vivono questi animali, che in natura vengono predati.

E’ stato Sergio Pascolo a scommettere, nel 1997, su un settore ai tempi sconosciuto e rivoluzionario per l’epoca, come quello della produzione di uova biologiche. Una scommessa, portata avanti col figlio Sebastiano (32 anni), che ha dato i suoi frutti: le uova Pascolo (ne vengono raccolte circa 14mila al giorno), infatti, sono state apprezzata dalla bibbia del buon mangiare, Gambero Rosso, e vengono esportate persino in Cina ed Emirati Arabi.