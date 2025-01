Tra le 12 e le 13 circa la stazione di Sappada del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores assieme all’elisoccorso regionale e all’ambulanza da chiamata al Nue112 giunta da un escursionista che segnalava un incidente ad uno scalatore in una cascata sopra il Rifugio Rododendro.

L’escursionista stava percorrendo il sentiero che conduce ai Laghi d’Olbe quando ha visto un uomo risalire da solo dalla zona del Rio delle Miniere e gli ha chiesto se aveva bisogno di qualcosa. Questi gli ha riferito che cercava una zona in cui agganciare la rete per chiamare i soccorsi per il compagno di cordata caduto e infortunatosi ad una caviglia.

L’intervento è stato risolto dall’elisoccorso con il verricello mentre i cinque soccorritori erano pronti a intervenire e hanno potuto con precisione indirizzare l’elicottero nel canale giusto. Il ferito è stato quindi consegnato all’ambulanza.