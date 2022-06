L’incidente a Chions.

Paura questa mattina sulla strada regionale 251 a Villotta di Chions dove un’auto, con a bordo 5 ragazze ha sbattutocontro il guard rail uscendo di strada e finendo in un fossato.

Nello scontro l’auto ha preso fuoco, ma le ragazze sono riuscite a scendere in tempo e le fiamme sono subito state spente dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure alle tre ferite: due in modo lieve sono state trasportate in ambulanza all’ospedale di Pordenone e San Vito al Tagliamento. La terza invece, che ha riportato ferite più gravi ma non è in pericolo di vita, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Udine.

Presente anche la polizia stradale per i rilievi volti ad accertare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.

