L’incidente a Chiusaforte.

Incidente stradale a Chiusaforte, vicino alla sede delle ambulanze dove, per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Tarvisio, si sono scontrati un camion e una vettura.

Una persona è rimasta ferita in maniera non grave ed è stata trasportata all’ospedale di Tolmezzo per tutte le cure del caso con l’ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con i sanitari e si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza.