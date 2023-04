Violento scontro sulla Cimpello-Sequals: 3 feriti, 2 sono gravi

L’incidente sulla Cimpello Sequals.

Tre persone sono state soccorse dai sanitari questo pomeriggio per un incidente accaduto nel territorio comunale di Zoppola, sulla Cimpello-Sequals (regionale 177). Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine attivate dalla Sores, due auto si sono scontrate frontalmente.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Pordenone e l’elisoccorso.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a liberare dall’auto una persona rimasta incastrata, rimuovendo le lamiere in sinergia col personale sanitario. Per garantire la sicurezza si è resa necessaria la completa chiusura del tratto stradale in entrambi i sensi di marcia

Per due persone è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo, per la cura di lesioni piuttosto serie. Una terza persona è stata trasportata all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in ambulanza, con ferite meno gravi.