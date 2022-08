Auto contro un cinghiale: illesa la conducente, morto l’animale

Il cinghiale ha attraversato improvvisamente la strada finendo contro un’auto.

Incidente questa mattina intorno alle 8 e 30 quanfo un cinghiale ha attraversato la strada e si è scontrato contro un’auto. È successo lungo la strada provinciale 1 al chilometro 13 prima dell’incrocio con Borgo Grotta.

Secondo la prima ricostruzione l’animale è uscito improvvisamente dalla boscaglia e la Clio non ha potuto evitarlo. Alla guida una triestina di 55anni rimasta illesa. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Villa Opicina per i rilievi dell’incidente e la viabilità in attesa del recupero della carcassa.