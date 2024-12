L’incidente poco dopo mezzogiorno lungo la Sp 18 a Coderno.

Incidente poco dopo mezzogiorno a Coderno, frazione di Sedegliano. Un’auto è uscita di strada lungo la strada provinciale 18, finendo la sua corsa in un fossato a bordo della carreggiata.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un’ambulanza da Codroipo e in supporto l’automedica da Udine. Ferito il conducente dell’auto che, dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Presenti anche i vigili del fuoco di Codroipo, che hanno coadiuvato i soccorsi e si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e della zona dell’incidente, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.