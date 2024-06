L’incidente questa mattina ad Aviano.

Incidente questa mattina ad Aviano dove una donna di 80 anni è stata investita in via Vittorio Veneto. E’ successo intorno alle 10 e 30 e sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso.

Il personale medico infermieristico giunto sul posto ha stabilizzato la donna, che presentava diverse ferite. Successivamente l’80enne è stata trasportata in volo al pronto soccorso dell’ospedale di Udine, in codice giallo. Presenti sul posto anche i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi volti a stabilire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.