Incidente lungo la ex provinciale a Latisana, due feriti

Incidente questa mattina a Latisana.

Incidente intorno alle 9 di questa mattina a Latisana lungo la ex provinciale 75 nel tratto che prende il nome di via Lignano Nord, in prossimità del sottopasso che porta alla ferrovia. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Latisana si sono scontrate due auto. Le persone che si trovavano all’interno degli abitacoli sono riuscite a uscire autonomamente dai mezzi.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Latisana e l’automedica. Hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco.

Le due persone che sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e che poi sono state trasportate all’ospedale di Latisana in codice giallo, stabili.