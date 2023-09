La Ueb Gesteco si prepara per l’esordio in Supercoppa

La Ueb Gesteco Cividale pronta per il primo match di Supercoppa.

La UEB Gesteco Cividale, archiviato il ritiro montano in Carnia tra Sutrio e Paluzza, si appresta ad esordire nel girone eliminatorio E della Supercoppa 2023 di serie A2. Lunedì, alle 20, le Eagles saranno di scena al PalaCarnera di Udine: arbitri Stefano Wassermann di Trieste, Moreno Almerigogna di Trieste e Matteo Roiaz di Muggia (Trieste).

Le parole di coach Pillastrini.

“A Sutrio abbiamo fatto una settimana di allenamenti molto proficua e abbiamo recuperato qualche infortunato, purtroppo non tutti. Ci stiamo avvicinando agli appuntamenti che contano come la Supercoppa, ma sappiamo altrettanto che quello che conterà davvero per noi sarà il campionato. Comunque, disputeremo queste partite di Supercoppa che sono molto stimolanti, in un girone bellissimo. Non avranno, come anticipato, un grandissimo significato agonistico, ma rappresenteranno una bella occasione per testare a che punto siamo contro degli squadroni come Udine e Trieste. Cercheremo di onorare questi impegni ufficiali pur con delle assenze. La squadra la vedo molto motivata, c’è grande voglia di fare e grande competizione”.

Coach Pillastrini probabilmente avrà per la prima volta a disposizione in questo precampionato Martino Mastellari. Giacomo Furin è in dubbio a causa di un problema a un gomito. Sicuro assente Matteo Berti. La prevendita per la gara di lunedì, interamente gestita dalla società udinese, prosegue sul circuito Vivaticket: il consiglio per la tifoseria gialloblù è quello di acquistare il tagliando nel settore ospiti o in curva est.

Nella seconda giornata del girone eliminatorio E, in programma mercoledì alle 20, la UEB ospiterà la Pallacanestro Trieste al PalaGesteco. La prevendita è già attiva sul circuito Vivaticket sia online che nelle ricevitorie autorizzate, da Doctor Phone al centro commerciale Borc di Cividat e in Club House nella giornata di martedì dalle 17 alle 20. Con le stesse modalità prosegue, infine, pure la campagna abbonamenti “Tifo Cividale e… me ne vanto” che ha già superato la quota di 1500 tessere staccate.