Una piantagione di marijuana tra i campi del Friuli: sequestrate oltre 1.700 piante

Una piantagione di marijuana tra i campi di Bottenicco di Moimacco

Nella mattina dell’8 settembre 2023 i carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli, nel corso di un predisposto servizio per la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto, nei campi della frazione Bottenicco di Moimacco, una vera e propria piantagione di marijuana, composta da oltre 1700 piante di cannabis indica.

Più in particolare, a seguito di alcune segnalazioni raccolte dalla Stazione di Torreano, i carabinieri hanno effettuato le opportune verifiche e recuperato ben 1774 piante di marijuana, estirpandole completamente dal terreno, che è stato così bonificato da quello stupefacente. La piantagione rinvenuta era nascosta tra la vegetazione presente ai bordi dei confini tra i vari campi agricoli, coltivati principalmente a mais, ed era stata suddivisa in otto distinte aree, per poter essere mimetizzata con più facilità.

Le indagini immediatamente intraprese, anche con appostamenti tra la vegetazione, sono tuttora in corso per l’esatta individuazione delle persone responsabili del reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, per le quali i Carabinieri hanno riferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, che le coordina.

Le piante sequestrate saranno analizzate anche per stabilire, in base alla quantità di principio attivo, quante dosi di droga avrebbero potuto essere immesse nel mercato illecito degli stupefacenti.

L’attenzione dell’Arma dei Carabinieri verso i reati connessi al traffico illegale di droghe e le devianze e problematiche che ne conseguono rimane elevata, per poter garantire al territorio la maggior sicurezza possibile.