Tragico incidente a Faedis, ciclista muore travolto da un’auto

Incidente mortale questa sera a Faedis.

Un uomo ha perso la vita nella prima serata di oggi, poco prima delle 21, dopo essere stato investito da una vettura che l’ha travolto mentre viaggiava in sella a una bicicletta in via Udine a Faedis all’altezza della ditta Luba.

L’impatto con l’auto l’ha scaraventato in un fossato a bordo strada. La chiamata di aiuto è giunta al Numero unico di emergenza Nue112 e gli operatori di questa sala operativa di primo livello anno, transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’automedica proveniente da Udine e l’ambulanza proveniente da Cividale del Friuli. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione: non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e i vigili del fuoco.