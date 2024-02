Perde il controllo e l’auto si ribalta: un ferito in ospedale

Incidente questo pomeriggio a Fiumicello Villa Vicentina.

Incidente questo pomeriggio a Fiumicello Villa Vicentina in località Fossa Vecchia, lungo la ex provinciale 68. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un uomo alla guida della vettura ha perso il controllo della macchina si è cappottata.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Grado e l’elisoccorso; hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario per estricare la persona rimasta incastrata nell’abitacolo della vettura.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona per la quale è stato disposto il trasporto in codice giallo per dinamica con l’ambulanza all’ospedale San Polo di Monfalcone.