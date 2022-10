L’incidente tra Lignano e San Michele al Tagliamento.

Incidente in mare al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, alla foce del Tagliamento tra Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento. Per cause al vaglio, una persona che stava navigando a bordo di un barca di 7 metri, ha impattato contro una briccola restando ferita.

L’intervento di soccorso ha visto la piena collaborazione tra gli infermieri della centrale Sores, i militari della Guardia costiera dell’Ufficio circondariale marittimo di Grado (Capitaneria di Porto di Monfalcone) e i Vigili del fuoco del Comando di Udine, attivi questi ultimi con un gommone con chiglia rigida. Il primissimo soccorso è stato prestato dall’equipaggio di un natante in transito che ha chiamato il Nue112.

Immediato l’intervento di soccorso coordinato dagli infermieri della Centrale Sores. La persona ferita è stata trasportata a riva, soccorsa tempestivamente dai sanitari di un’ambulanza che attendevano sulla costa.