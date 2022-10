Al Verdi di Gorizia Bassetti sospende l’incontro: “O io, o i no-vax”

La protesta dei no-vax contro Matteo Bassetti.

A Gorizia l’incontro con l’infettivologo genovese Matteo Bassetti è terminato prematuramente per l’intervento di un gruppo di no-vax. Al teatro Verdi il già direttore della Clinica di Udine ha presentato il libro “Il mondo dei microbi – La nostra battaglia contro i nemici invisibili”.

La partecipazione all’incontro di possibili contestatori era nell’aria, tanto che all’ingresso si controllavano borse e zaini di chi accedeva alla sala. Era stata discussa anche la possibilità di annullare l’incontro. Bassetti alla fine ha deciso di salire sul palco assieme alla presidente dell’Ordine dei medici di Gorizia Roberta Chersevani. A capo del gruppo di contestatori Mario De Marco, che sedeva insieme ad altri nella parte della platea più prossima al palco, controllati a vista da personale della Polizia in borghese.

La prima parte dell’incontro si è svolta in modo tranquillo. Ma raggiunto il tema dei vaccini, la sala si è scaldata. Nonostante il professor Bassetti avesse chiarito che la vaccinazione fosse una libera scelta del singolo, i no-vax sono insorti dalla platea. A quel punto Bassetti ha invitato la platea alla calma, minacciando di abbandonare l’incontro. Il gruppo di attivisti non ha accettato la tregua, e l’infettivologo, come promesso, è tornato in hotel scortato dalle forze dell’ordine.

Il gruppo poi ha proseguito la giornata con una protesta in via Garibaldi, di fronte al teatro, con una serie di cartelli già alzati all’interno della sala.