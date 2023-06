Frontale tra due auto, una si ribalta: 4 persone ferite

L’incidente sulla Cimpello Sequals: feriti anche due minori.

Quattro persone sono state soccorse questo pomeriggio per un incidente stradale accaduto lungo la Cimpello Sequals all’altezza di San Giorgio della Richinvelda. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo frontale. Una delle due macchine si è cappottata. A bordo di questa ultima vettura viaggiavano due adulti e due minori che sono rimasti tutti feriti.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di tre ambulanze e l’elisoccorso (il velivolo poi è rientrato causa condizioni meteo avverse).

Il personale medico infermieristico ha preso in carico i due adulti e i due bambini che sono stati trasportati con le ambulanze l’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone: i due minori e un adulto in codice giallo, il secondo adulto in codice verde.

Attivati per quanto di competenza, i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.