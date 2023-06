Violento incidente frontale: due feriti, uno è grave

L’incidente ieri sera a Sacile.

Incidente intorno alle 22 e 30 di ieri sera a Sacile. E’ accaduto nella frazione di Cavolano, in Via Francenigo, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Due le persone rimaste ferite, un uomo e una donna.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di due ambulanze, l’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. Uno dei due conducenti è rimasto incastrato nell’abitacolo del veicolo ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco di Pordenone con l’ausilio dei divaricatori idraulici.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone ferite: la donna è stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice giallo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza con l’equipe dell’elisoccorso a bordo, instabile e in gravi condizioni.