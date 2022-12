Violento frontale a Tolmezzo: tre feriti, uno è grave. C’è anche un bimbo di 2 anni

L’incidente questa mattina a Tolmezzo.

Grave incidente questa mattina a Tolmezzo lungo la variante che si snoda dietro all’ospedale del capoluogo carnico. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due vetture si sono scontrate frontale.

Nello scontro, violento, sono rimasti feriti un uomo e un bambino di 2 anni che viaggiavano su una vettura e una persona che viaggiava sull’altra auto. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto immediatamente all’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Tolmezzo e l’elisoccorso.

Le equipes sanitarie hanno assistito tempestivamente le persone ferite. L’uomo e il bimbo sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Tolmezzo con l’ambulanza. L’uomo ha riportato diverse lesioni in più parti del corpo. Il bambino ha invece riportato lesioni minori.

Gravi le condizioni della terza persona coinvolta nello scontro, una donna di 63 anni, che è stata stabilizzata, intubata e trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Sul posto, a pieno supporto e in piena sinergia con i sanitari, i Vigili del fuoco. Cause dell’incidente al vaglio.