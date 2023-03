Nell’incidente di Gorgo hanno perso la vita due ragazze, grave un friulano, ora indagato

C’è una novità per quanto riguarda l’incidente mortale avvenuto sabato sera tra Gorgo di Monticano e Motta di Livenza: la Procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il conducente della vettura che si è schiantato contro il platano, un 19enne friulano di Pravisdomini che sta lottando tra la vita e la morte in ospedale a Treviso, e l’amico coetaneo che guidava l’altra auto, una Polo, per il quale si ipotizzerebbe anche l’omesso soccorso perché dopo aver dato l’allarme, la macchina si è allontana dal luogo dello scontro.

Nel frattempo, si sta chiarendo la dinamica della tragedia, le cui indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Gabriella Cama. Nello schianto hanno perso la vita sul colpo Eralda Spahillari,19enne di Ponte di Piave, e Barbara Brotto, 17enne di Oderzo. A quanto pare, il 19enne alla guida della Bmw avrebbe perso il controllo dell’auto dopo aver urtato la Polo in un tentativo di sorpasso, ad una velocità stimata di 140 chilometri orari. Sulla macchina, oltre alle due vittime e al ragazzo alla guida, c’era anche un altro amico, ora ricoverato a Mestre. La Procura di Treviso disporrà nelle prossime ore una perizia tecnica, affidata ad un esperto, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.