La meraviglia della natura, avvistato un capriolo albino in Friuli

Un capriolo albino avvistato nella Destra Tagliamento.

Con un manto così candido, spicca sullo sfondo della campagna friulana e tra i suoi simili: è un capriolo albino, una femmina, immortalata nella Destra Tagliamento, dove pare vivere da un po’ di tempo.

Una immagine bellissima, postata sui social da un residente della zona, che mostra le meraviglie di cui sa essere capace la natura: uno spettacolo emozionante e decisamente affascinante da ammirare, con discrezione e rispetto. Per quanto i caprioli albini non siano rarissimi, infatti, sembra siano abbastanza difficili da avvistare perché molto schivi dato che il colore bianco del loro manto impedisce la mimetizzazione e li rende delle prede facili da individuare per i carnivori.

L’esemplare in foto, però, a quanto pare è un habitué di quell’area, una zona comunque tranquilla. A noi non resta che restare stupiti davanti a tanto splendore e a sperare che continui ad essere avvistato solo da persone che, come chi lo ha immortalato, hanno rispetto della natura.