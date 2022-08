L’incidente nel pomeriggio sulla regionale 354.

Violento incidente questo pomeriggio dopo le 16 a Gorgo di Latisana. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate lungo la strada regionale 354, poco dopo l’ex birreria Pharo.

Dopo scontro una delle due auto è finita nel fossato ribaltandosi su un fianco: all’interno due persone, madre e figlio, che sono riuscite ad uscire da sole, ma hanno riportato vari traumi e sono state trasportati all’ospedale di Latisana. Feriti in maniera più lieve anche i due occupanti dell’altra auto, anch’essi trasportati al pronto soccorso di Latisana.

Oltre ai soccorritori sul posto anche i vigili del fuoco di Latisana che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e della zona dell’incidente.