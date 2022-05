L’incidente intorno alle 19.

Incidente questa sera poco dopo le 19 a Tricesimo. E’ avvenuto in viale Pontebbana, allo svincolo con la provinciale 55 per Cassacco. Per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente per una mancata precedenza, tre auto si sono scontrate.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Udine per la messa in sicurezza della zona e i carabinieri per i rilievi dell’incidente. Lievemente ferito uno degli occupanti.

