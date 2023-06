L’incidente a Latisana.

Incidente questa mattina intorno alle 11 in via Beorchia a Latisana dove un’auto è uscita di strada si è cappottata in un fossato a bordo carreggiata.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Latisana che hanno stabilizzato l’autovettura e hanno operato assieme al personale sanitario per estrarre il guidatore, ferito ma cosciente, dall’abitacolo. Una volta estricato dal mezzo l’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in ospedale con l’ambulanza, in codice giallo, per dinamica, stabile e cosciente.

I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla completa messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’intera area del sinistro.