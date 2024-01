Incidente sul lavoro, operaio resta schiacciato: è gravissimo

Incidente sul lavoro a Monfalcone: l’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice rosso.

Incidente sul lavoro questa mattina nei pressi cantiere navale di Monfalcone dove un operaio è rimasto gravemente ferito per un trauma da schiacciamento. Al momento non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’infortunio.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Monfalcone e l’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo. Sul posto le autorità preposte e i vigili del fuoco.

La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e per lei è stato disposto il trasporto in codice rosso, con l’ambulanza con a bordo il medico dell’automedica, all’ospedale di Cattinara.