Lutto a Sacile per la scomparsa di Laura De Marco

Lutto a Sacile per la scomparsa di Laura De Marco, stimata titolare della boutique “Lola mode” a San Giovanni del Tempio. A soli 58 anni, il suo sorriso contagioso si è spento dopo una coraggiosa battaglia contro una lunga malattia, lasciando la comunità locale e i suoi cari in lutto.

Laura, con il suo negozio in via Udine, era una figura ben nota e stimata a San Giovanni del Tempio e nella città di Sacile. La sua passione per il lavoro, la gentilezza e la disponibilità nei confronti dei clienti e degli amici la rendevano una presenza amata e fondamentale nel tessuto commerciale locale. “Lola moda” rappresentava uno dei punti di riferimento nel quartiere lungo la Pontebbana, resistendo con forza alle crisi cicliche che hanno colpito altri negozi in città. Laura non era solo una commerciante di successo, ma anche un’amica e un mentore per molti colleghi.

Il suo legame con la comunità non si limitava al commercio: Laura era conosciuta per la sua dedizione alla famiglia e per il modo in cui, nonostante le difficoltà, ritrovava energia nel contatto umano, soprattutto nel suo amato negozio. Sabato, alle 15.30, la comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto a Laura De Marco in una commovente cerimonia laica presso la “Casa degli Angeli” in via Bandida.