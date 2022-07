Incidente sul lavoro a Tarvisio, operaio si ferisce con la motosega

Incidente sul lavoro a Tarvisio.

Stava tagliando un albero in località Ortigara, nel comune di Tarvisio, quando, per cause ancora da accertare, è rimasto ferito ad un braccio con la motosega. Vittima dell’incidente sul lavoro accaduto nella tarda mattinata di oggi un operaio di una ditta di disboscamento.

L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto con un’ambulanza. Dopo le prime cure l’uomo è stato trasportato quindi all’ospedale di Tolmezzo: non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche i carabinieri di Tarvisio.