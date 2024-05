Il processo per la morte di Lorenzo Parelli.

Questa mattina ha preso il via in Tribunale a Udine il processo per la tragica morte del giovane Lorenzo Parelli, avvenuta il 21 gennaio 2022, nel corso dell’ultimo giorno del suo tirocinio presso una ditta a Lauzacco. L’udienza preliminare ha visto la partecipazione dei legali dei principali indagati: Pietro Schneider, legale rappresentante della Burimec, Claudio Morandini, dipendente con cui Parelli stava lavorando al momento dell’incidente, e Emanuele De Cillia, il tutor assegnato al giovane, che quel giorno non era in azienda per motivi di salute.

L’accusa mossa contro tutti e tre gli imputati è quella di omicidio colposo. Le difese degli imputati avranno tempo fino alla fine di giugno per valutare l’eventuale richiesta di accedere a riti alternativi.