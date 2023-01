Incidente nella notte a Manzano, 6 persone coinvolte

L’incidente a Manzano.

Sei persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale accaduto poco prima delle 2 di oggi, in via Roma, a Manzano. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due vetture si sono scontrate.

Dopo la chiamata di aiuto al numero unico 112, la telefonate è stata transitata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno attivato prontamente non solo gli equipaggi dell’automedica e dell’ambulanza ma anche le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco.

Sul posto sono giunte un’automedica da Udine e l’ambulanza proveniente da Cividale del Friuli. Sei le persone coinvolte nell’incidente, tutte controllate sul posto, due trasportate poi all’ospedale di Palmanova con lesioni non gravi.