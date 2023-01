Il furto a Villa Santina.

Furto da 30mila euro in un’abitazione di Villa Santina. Sono bastate un paio di ore di assenza della proprietaria per i ladri che, in pieno giorno, sono riusciti ad introdursi nella casa della donna.

I ladri hanno rovistato in tutte le stanze alla ricerca di oggetti di valore e sono riusciti a trovare gioielli e contanti per un bottino totale che supera i 30mila euro. Poi sono fuggiti senza lasciare traccia. Una volta rientrata la donna ha fatto l’amara scoperta e ieri ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Ora sono in corso le indagini da parte dei militari per individuare i reponsabili.