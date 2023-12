Incidente questa mattina a Manzano.

Incidente questa mattina intorno alle 9:30 lungo la ex provinciale 29, nel territorio comunale di Manzano. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita contro un muro. Quattro le persone a bordo che sono rimaste ferite.

Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di due ambulanze che hanno preso in carico le quattro persone: due sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Palmanova, le altre due sono state trasportate sempre in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.