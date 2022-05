Incidente a Manzano, violento scontro tra un’auto e una moto

L’incidente a Manzano.

Violento incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Manzano. E’ accaduto intorno alle 19 e 30 in viale Trieste, subito dopo la rotonda. Per cause in corso di accertamento una moto ha sbattuto violentemente contro la parte posteriore di un’auto.

Ad avere la peggio nell’impatto il motociclista che è caduto violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure al centauro trasportandolo in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli e la zona dell’incidente.

