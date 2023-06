Incidente a Morsano di Strada, lungo la provinciale 82: tre feriti.

Incidente a Morsano di Strada, lungo la provinciale 82, nella tarda mattinata di oggi, sabato 24. Secondo quanto ricostruito, due auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare. Una delle due, per effetto dell’impatto, si è ribaltata su un fianco.

Sono tre le persone coinvolte nell’incidente, ferite fortunatamente in modo non grave. Due di loro hanno rifiutato il trasporto in ospedale, una è stata invece portata in ambulanza a all’ospedale di Palmanova. Sul posto ambulanza di San Giorgio di Nogaro, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri.